Trzaskowski przerywa kampanię. Ma ważny powód

– Rafał Trzaskowski wczoraj wrócił do Warszawy, dziś jest na miejscu, od rana pracuje i będzie swój kampanijny kalendarz dostosowywał do sytuacji w Warszawie i jeżeli potrzebne będą modyfikacje, również to będzie dokonane – mówił przewodniczący PO Borys Budka w programie"Graffiti" na antenie Polsat News.

Jak dodał polityk, Trzaskowski "pokazuje, że swoje obowiązki traktuje bardzo poważnie". Budka poinformował także, że prezydent stolicy "być może wieczorem pojawi się na Lubelszczyźnie, ale dopiero wówczas, jeżeli wszystko opanowane będzie w Warszawie".

Trudna sytuacja w stolicy

Wczoraj IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem w wielu miejscach w kraju. W kilku powiatach woj. mazowieckiego, w tym w samej Warszawie, alert został podniesiony do najwyższego, trzeciego stopnia.

Burza przeszła głównie przez zachodnią część stolicy i objęła Włochy, Ochotę i Bielany. Strażacy otrzymali kilkaset zgłoszeń dotyczących zalanych posesji, piwnic, garaży podziemnych, a także drzew powalonych na drogi i chodniki.

Dzisiaj pogoda już się uspokoiła, o czym pisze w mediach społecznościowych prezydent Warszawy.

„Alert pogodowy po intensywnych opadach w Miasto Stołeczne Warszawa odwołany. Deszcz spowodował głównie lokalne incydenty, niezagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Z całodobowych dyżurów BBZiK otrzymuję regularne raporty hydrologiczne. MPWiK uruchomiło 30 brygad monitorujących infrastrukturę” – pisze Trzaskowski na Facebooku.

„W Potoku Służewieckim przekroczone były stany alarmowe – w ostatnich godzinach poziom wody obniżył się jednak o 8 cm. Jest też zalewisko na drodze S8 w kierunku Marek, ta trasa jest jednak w zarządzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], do której apelujemy o pilne działanie” – relacjonuje dalej polityk.

„Kontrolujemy też poziom Wisły – głównej fali powinniśmy się spodziewać w weekend, ale według prognoz Instytutu Hydrologii i Gospodarki Wodnej poziom wody w rzece będzie wciąż poniżej poziomów ostrzegawczych. Systemy przeciwburzowe działają sprawnie” – zapewnia prezydent Warszawy.