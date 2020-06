Trump życzył Dudzie zwycięstwa w wyborach. Oto reakcja prezydenta

"Myślę, że to jest takie dobre, przyjacielskie słowo. Gdyby mnie zapytano, czy ja życzę dobrze prezydentowi Donaldowi Trumpowi – którego bardzo szanuję i osobiście też lubię – to oczywiście bym powiedział, że życzę mu jak najlepiej" – mówił Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Zet.

Prezydent podkreślił, że ma bardzo dobre relacje z obecnym przywódcą USA, co przynosi zyski obu państwom. Duda wskazał, że obroty handlowe pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi na przestrzeni kilku ostatnich lat zwiększyły się o 50 proc. Prezydent podkreślił, że w żadnej poważnej sprawie Stany Zjednoczone dotąd nas nie zawiodły.

Dziennikarz zapytał też Andrzeja Dudę, czy jest z Donaldem Trumpwem na "ty". Prezydent jednak zaprzeczył. " Pan prezydent jest jednak z innego pokolenia i mówimy sobie "panie prezydencie", ale to są takie bardzo sympatyczne relacje" – mówił Duda.

Deklaracja prezydentów

Prezydenci Polski i USA podpisali wczoraj wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

Donald Trump zapowiedział, że USA najprawdopodobniej przeniosą swoje wojska z Niemiec do Polski. – Niemcy płacą Rosji miliardy za to, by mieć energię. Teraz pytanie, o co chodzi? Płacą miliardy za rosyjską energię, a my ich mamy bronić. Polska nie otrzymuje prawie żadnej energii z Rosji, co jest istotnym sygnałem – mówił Trump.