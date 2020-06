Szef Klubu Jagiellońskiego: Program Trzaskowskiego to sklejka

"Ustawa o równych płacach kobiet i mężczyzn, estoński CIT, państwowe wsparcie gier komputerowych... Chyba @trzaskowski_ przeciągał opublikowanie programu, żeby nie wyszło za szybko, że to nie tylko sklejka pomysłów @szymon_holownia i @KosiniakKamysz, ale też projektów PiS" – wskazuje komentator na Twitterze.

"Pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie. Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik – naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota. W pojedynkę nikt z nas nie dałby rady. Sami nie uchronimy się przez pandemiami, skutkami kryzysu gospodarczego czy zmian klimatycznych" – tak brzmi pierwszy akapit wstępu do programu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Program został zatytułowany "Nowa Solidarność".

Całość podzielona jest na 3 rozdziały, składające się z podrozdziałów: "My i nasi najbliżsi"; "Nasze otoczenie"; "Nasze państwo, nasza wspólnota".