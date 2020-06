Wolałby Żółtka... Zaskakujące wyznanie europosła PiS

Szkoła wróci we wrześniu? Minister edukacji odpowiada

Sądzimy, że w nowym roku wrócimy do tradycyjnych, stacjonarnych zajęć w szkołach. Przygotowujemy się na różne warianty tak, aby powrót do szkół był bezpieczny. To będzie zależało od sytuacji epidemicznej – powiedział w piątek minister...