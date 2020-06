Policja dokonała 9 mln sprawdzeń osób na kwarantannie

Lisicki: To może być falstart Trzaskowskiego

– "Oponent jest jeden" to gra o drugą turę. Trzaskowski kieruje się do oponentów prezydenta Andrzeja Dudy, a swoich potencjalnych zwolenników, by go poparli. Chodzi o to, by inni wezwali swoje elektoraty, przypominając im, że przeciwnik...