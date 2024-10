Kard. Fernandez: Nie ma miejsca na zgodę Magisterium ws. dostępu kobiet do diakonatu

W marcu br. Papież powołał grupy robocze, których zadaniem była analiza problemów wyłonionych podczas dotychczasowego procesu synodalnego. Kard. Victor Manuel Fernandez przestawił wyniki grupy zajmującej się rolą kobiet w Kościele.

Kard. Fernandez: Będziemy starać się poszerzyć przestrzeń dla bardziej decyzyjnej obecności kobiet

Na początku swojego wystąpienia szef Dykasterii Nauki Wiary podkreślił, że na podstawie prac dwóch grup i ich wyników, nie ma zgody Magisterium na dostęp kobiet do diakonatu. Zapewnił przy tym, że kierowana przez niego dykasteria zajmie się analizą relacji między władzą wynikającą z sakramentu a posługami ludzi świeckich.

"Przeprowadzone w ostatnich miesiącach badania wskazały szczególnie interesujący kierunek, a mianowicie dogłębną analizę profilu niektórych kobiet, które w dawnej i najnowszej historii miały prawdziwy autorytet i sprawowały rzeczywistą władzę w służbie misji. I choć władza ta nie wynikała z przyjęcia święceń kapłańskich, to jednak była realna i owocna dla Ludu Bożego, być może bardziej decydująca niż by to wynikało z ograniczonych zadań diakona" – mówił kard. Fernández. Wskazał tutaj m.in. na Hildegardę z Bingen, Brygidę Szwedzką, Katarzynę Sieneńską, Joannę d’Arc czy Teresę z Avili.

Szef watykańskiej dykasterii wskazał, że będą prowadzone działania by "poszerzyć przestrzeń dla bardziej decyzyjnej obecności kobiet".

Spotkanie papieża Franciszka i kobiet domagających się święceń

Na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej sesji Synodu o synodalności, papież Franciszek spotkał się z kobietami, które chcą być dopuszczone do sakramentu święceń.

Podczas spotkania zastanawiano się nad "tematem posług kobiet oraz wsłuchiwano się w głosy z różnych części świata, które są zbieżne z głosem z obszaru Amazonii". Wyświęcanie kobiet na diakonisy i księży jest tematem bardzo popularnym w Kościele amazońskim. Coraz częściej podobne pomysły wysuwają Kościoły lokalne z różnych części świata. Podczas spotkania, przedstawiono je papieżowi.

Synod o synodalności. Rozpoczęły się obrady XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego