"To, co się tam wyprawia, przechodzi ludzkie pojęcie". Bielan ostro o jednej z telewizji

– Jak włączymy TVN, zwany Trzaskowski Vision Network i to co ci państwo robią w ostatnich dniach kampanii... Oglądam w tej chwili "Fakty" i to co się tam wyprawa przechodzi ludzkie pojęcie – ocenił Bielan.

Jak podkreślił polityk, wynik Andrzeja Dudy to powód do zadowolenia.

– Pan prezydent Andrzej Duda będzie miał zapewne ponad trzy miliony głosów więcej, niż pięć lat temu, więc wynik jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja sam miałem pewne obawy, że to się może skończyć poniżej 40%, więc jestem bardzo zadowolony, pozytywnie zaskoczony – mówił Adam Bielan w Radiu ZET.

Wyniki głosowania

Według danych przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą z 87,16 proc. obwodów, zwiększyła się przewaga pomiędzy ubiegającym się o reelekcję prezydentem a kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Wynika z nich bowiem, że Andrzej Duda uzyskał 45,24 proc. głosów (7 mln 246 tys. 743), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4 mln 632 tys. 734 głosów).

Na trzecim miejscu uplasował się Szymon Hołownia, na którego głos oddało 13,69 proc. głosów (2 mln 192 tys. 185).

Dalej znaleźli się: Krzysztof Bosak – 6,79 proc. głosów (1 mln 86 tys. 905), Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,46 proc. (393 tys. 526 głosów), Robert Biedroń – 2,12 proc. (340 tys. 147 głosów).

Pozostali kandydaci uzyskali mniej niż 0,3 proc głosów.

Czytaj także:

"Andrzej Duda ma dobrą pozycję wyjściową". Były rzecznik prezydenta o II turzeCzytaj także:

Zadziwiający wniosek Budki. "Jeżeli prezydent nie wygrywa w I turze..."Czytaj także:

Owsiak dziękuje Trzaskowskiemu: Ja momentami nie wyrabiam