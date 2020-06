Dziennikarz zapytał o problem ze ściekami. Szokująca reakcja Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski uzyskał drugi wynik w I turze wyborów prezydenckich – według danych z 99,78 proc. obwodowych komisji wyborczych polityk otrzymał 30,34 proc. głosów.

Buczenie i krzyki na spotkaniu z Trzaskowskim

Dzisiaj polityk kontynuuje spotkania z wyborcami m.in. w Płocku. Po krótkim wystąpieniu, Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy, jednak nie wszystkich. Jako ostatni pytanie na konferencji prasowej zadał dziennikarz serwisu TVP Info i zachowanie kandydata na prezydenta po usłyszeniu pytania zaskakuje.

Dziennikarz zapytał o „nieoczyszczone ścieki płynące z Warszawy”, w odpowiedzi na co tłum zwolenników polityka zacząć krzyczeć i buczeć. Trzaskowski na początku nie skomentował pytania tylko się roześmiał, a po chwili zabrał głos, ale na pytanie nie odpowiedział.

– Szanowni Państwo, kto jak kto, ale ja i pan prezydent Płocka świetnie pamiętamy te wszystkie manipulacje sprzed ostatnich lat i właśnie słuchajcie drodzy państwo, właśnie o tym są te wybory – mówił Trzaskowski, śmiejąc się.

Polityk nie uciszał tłumu buczącego na dziennikarza, tylko mówił dalej: „Te wybory są o tym, żeby przez cały czas nie były zadawane tego typu pytania, czyli pytania, które nie mają nic zupełnie związanego z rzeczywistością”.

– Bo świetnie pan wie, jak wygląda zrzut burzowy i na czym on polega. A jeśli pan nie wiem to ja radziłbym zadawać pytania ekspertom – dodał Trzaskowski zwracając się do dziennikarza.

– I tego też wszyscy mają serdecznie dość – manipulacji, wymyślania tematów. Pan myśli naprawdę, że ktoś się na to nabierze? Że pan ich nabierze, że jak jest burza i leci woda do Wisły to powoduje jakiś poważny problem? – dodał prezydent stolicy. Do końca konferencji prasowej Trzaskowski na pytanie jednak nie odpowiedział.

Pytanie dziennikarza TVP Info dotyczyło wydarzeń z ubiegłego tygodnia i awaryjnego zrzutu ścieków komunalnych do Wisły po poniedziałkowych ulewach. Kilka dni temu minister środowiska Michał Woś oraz wiceminister klimatu Jacek Ozdoba stwierdzili, że ta sytuacja świadczy o "nieekologicznym działaniu prezydenta Warszawy" i zapowiedzieli konsekwencje.

