"Wzywamy Trzaskowskiego, żeby nie uciekał...". Bielan: Za to mu płacą

Podczas dzisiejszego briefingu rzecznik sztabu Andrzeja Dudy podkreślał, że oprócz prowadzenia kampanii wyborczej, Rafał Trzaskowski powinien zajmować sprawami, które leżą w jego gestii jako prezydenta Warszawy.

– Kampania jest oczywiście bardzo ważna, ale my wzywamy Rafała Trzaskowskiego, gospodarza w Warszawie, prezydenta stolicy, któremu warszawiacy płacą za to, żeby w czasie takiego kryzysu był tutaj i rozwiązywał problemy, żeby nie uciekał od tych problemów, tak jak to zrobił w przypadku koronawirusa, kiedy uciekł na zwolnienie L4 – później zdaniem jego rzeczniczki okazało się, że był po prostu przemęczony. Żeby nie czekał na pomoc ze strony rządu, który go poratuje – tak, jak to było w przypadku awarii oczyszczalni ścieków Czajka, żeby był na miejscu, tak jak każdy dobry gospodarz, samorządowiec – mówił Adam Bielan.

Polityk stwierdził, że kampania wyborcza może poczekać kilkadziesiąt godzin, natomiast to, co dzieje się w stolicy nie może. Jak podkreślił, Trzaskowskiego od wielu godzin nie ma w Warszawie i nie bierze on udziału w zebraniach sztabów kryzysowych.

Europoseł podkreślił, że czas kryzysu jest czasem, który jest testem przywództwa. – Niestety, prezydent stolicy te testy oblewa – ocenił.

