Kościół w "nowej normalności"

Krystian Kratiuk || Gdyby zapytać przeciętnego komentatora życia publicznego o to, jakie główne wyzwania stoją dziś przed Kościołem w Polsce, bez wahania odpowiedziałby zapewne: rozwiązanie w końcu problemu nadużyć seksualnych. Tak, to wielki, okropny problem. Ale wyzwań przed Kościołem jest dziś znacznie więcej – i to zupełnie różnej natury

Od kilku tygodni znów za jedyny wręcz problem Kościoła w Polsce uważa się obrzydliwy skandal wykorzystywania seksualnego. Zanim jeszcze decyzję w jednostkowej sprawie kaliskiej podjął papież Franciszek (ogłaszając abp. Rysia administratorem diecezji kaliskiej), hierarchowie ogłosili podjęcie pewnych działań w podobnych do tej sprawach, które dziennikarze mediów ateistycznych wykorzystują, by uderzyć w całą wspólnotę.