Trzaskowski: Panie prezydencie, w czwartek czekamy. Pierwszy raz nie będzie pan znał pytań

Rafał Trzaskowski zapowiedział dziś złożenie projektu ustawy dotyczącej kwoty wolnej od podatku. – Wszystko na rękę. Ludzie, którzy zarabiają do 30 tysięcy złotych rocznie, powinni być zwolnieni z podatku. To jest właśnie inicjatywa, którą kiedyś prezydent obiecywał i trzeba ją wprowadzić w życie – podkreślał. Jak dodawał, należy również zająć się innymi niezrealizowanymi obietnicami Andrzeja Dudy. Wymienił tu m.in. pomoc frankowiczom i kwestie emerytur bez podatku. – To są też takie inicjatywy, które położę na stole i będzie ich więcej – poinformował.

W wystąpieniu prezydenta Warszawy pojawiło się też odniesienie do debaty, którą wspólnie chciały w najbliższy czwartek zorganizować TVN, TVN24, Wirtualna Polska i Onet. Otoczenie prezydenta poinformowało, że nie będzie mógł w niej wziąć udziału z powodu innych planów na ten dzień.

– Od rana TVP pyta mnie, czy przyjdę na debatę. Jasno trzeba powiedzieć: Pan prezydent Andrzej Duda był już na dwóch PiS-owskich debatach w PiS-owskiej telewizji, gdzie przede wszystkim poruszane były zastępcze tematy – stwiedził. Jak dodał, może przyszedł czas na inną debatę. –Panie prezydencie, w czwartek czekamy. Pierwszy raz nie będzie pan znał pytań, które będą zadane, ale może to ożywi trochę debatę – podkreślił.