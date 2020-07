Politycy PiS pytają: Dlaczego Trzaskowski nie poparł utworzenia rejestru pedofilów?

Część opozycji zarzuca prezydentowi, że jest "obrońcą pedofilów". Sprawa dotyczy ułaskawienia, które opisała "Rzeczpospolita". "14 marca prezydent ułaskawił aż siedem osób – to rekord – w tym skazaną za uszkodzenie ciała (łaska dotyczyła wpłaty na cel społeczny) i nietrzeźwego rowerzystę recydywistę. A także – i to rzadkość – osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego" – wskazuje "Rzeczpospolita".

– Pojawiły się zupełnie nieprawdziwe informacje, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym i prawnym sprawy – mówił w specjalnym oświadczeniu prezydencki minister Paweł Mucha.

PiS: Upadli bardzo nisko

Do burzy wywołanej przez PO, podczas konferencji prasowej odnieśli się Adam Bielan i Radosław Fogiel. – Politycy PO widząc, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich wymyka im się z rąk, upadli bardzo nisko. Zaczynają wykorzystywać dramat rodziny, ludzki do tego, żeby kłamliwie zaatakować prezydenta Dudę. Ale jest w tym jeden pozytyw. Politycy PO wprowadzili do debaty publicznej temat walki z pedofilią – mówił europoseł PiS Adam Bielan.

– Chcielibyśmy przypomnieć, jak politycy PO, a przede wszystkim kandydat PO zachował się w 2016 roku, kiedy głosowano bardzo ważny rządowy projekt, projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projekt, który wprowadzał m.in. bardzo istotny rejestr przestępców o charakterze pedofilskim. Tak zachował się klub parlamentarny. 125 posłów PO wstrzymało się od głosu, ale 8 nie było na głosowaniu i kogoż to nie było na głosowaniu? Poseł Trzaskowski. Przypominamy to głosowanie, bo znając kłopoty z pamięcią Rafała Trzaskowskiego, może nie pamiętać, że był wtedy posłem, może nie pamiętać, że nie głosował w tym ważnym dla walki z pedofilią głosowaniu. Dlaczego Trzaskowski nie poparł tej bardzo ważnej ustawy? – pytał Bielan.

– Ta ustawa wprowadzająca rejestr przestępców na tle seksualnym, potocznie zwanym rejestrem pedofilów, to pierwszy krok do zadawania pytań o to, jak w takich sprawach zachowuje się Rafał Trzaskowski. To, co powiedział pan poseł [Bielan], nie poruszalibyśmy tego tematu, gdyby nie to, że Rafał Trzaskowski spóźnił swoje sztabowe, medialne bulteriery ze smyczy dzisiaj, żeby zaatakować prezydenta Dudę w sposób absolutnie nieuprawniony, oskarżając go o rzeczy haniebne, które miejsca nie miały. To wszystko wyjaśniał minister Mucha na swojej konferencji, nie będziemy do tego wracać. Może podkreślimy tylko jedną rzecz, że akt łaski, którego prezydent udzielił, był udzielony na wniosek dorosłej osoby pokrzywdzonej. To bardzo ważne, żeby wybrzmiało – mówił dalej Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

