Szef koła Konfederacji: Kaczyński na miejscu Konfederacji zagłosowałby na Trzaskowskiego

Trwa walka o głosy tych wyborców, którzy w pierwszej turze wyborów poparli Krzysztofa Bosaka.

Politycy popierający Rafała Trzaskowskiego apelują do Konfederacji, aby ta przekazała poparcie kandydatowi KO. W rozmowie z Radiem Zet Barbara Nowacka została zapytana, jak Rafał Trzaskowski zamierza przekonać do siebie wyborców Krzysztofa Bosaka. Polityk podkreśliła, że kandydat KO, jeżeli wygra wybory, będzie "bezpiecznikiem". – My się z Konfederacją nie zgadzamy w wielu rzeczach, ale kiedy widzimy, co się z nimi robi w Sejmie, kiedy zamykany jest im mikrofon, kiedy nie mogą głosić swoich poglądów, to myślę, że nie na tym polega demokracja – mówiła lewicowa polityk.

W podobnym tonie głos zabrał były premier Donald Tusk. Były szef RE twierdzi, że dla Konfederacji lepsze jest PO niż PiS – dlatego, że ta pierwsza formacja chce z Konfederacją wygrać. Tusk ostrzega, że partia Jarosława Kaczyńskiego będzie chciała Konfederację zniszczyć.

Do wpisu Tuska odniósł się szef kołoa Konfederacja poseł jakub Kulesza. "Jedno jest pewne. Jarosław Kaczyński na miejscu Konfederacji zagłosowałby na Rafała Trzaskowskiego. Pół roku temu wiceprezes PiS Adam Lipiński przyznał „Nasz zamysł, który powstał przy tworzeniu Zjednoczonej Prawicy, żeby po prawej stronie nie powstał żaden podmiot, nie udał się" – ocenia polityk.

Tymczasem tuż o ogłoszeniu exit poll po pierwszej turze Rada Liderów Konfederacji wydała stanowisko, w którym jasno wskazuje, że nie poprzez żadnego z dwóch kandydatów, którzy wchodzą do drugiej tury. Krzysztof Bosak pytany wielokrotnie przez dziennikarzy deklaruje, że nie zdradzi, na kogo odda swój głos.