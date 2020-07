Będą nowe kroki UE wobec Polski? Jourova odpowiada

Wiceszefowa Komisji Europejskiej udzieliła wywiadu Deutsche Welle. Była pytana m.in. o działania Brukseli wobec Polski i Węgier. – Będziemy nadal korzystać ze wszystkich instrumentów prawnych, które mamy, żeby zapobiegać naruszeniom prawa europejskiego, ale jednocześnie prowadzić też z tymi rządami cywilizowany, otwarty dialog – powiedziała.

Dopytywana, czy planuje jakieś kroki wobec Polski, Jourova odparła, że zapadło już kilka wyroków (unijnego trybunału – red.) i oczekuje, że Polska się do nich zastosuje. – Nadal toczy się postępowanie na podstawie artykułu 7, ponieważ doszliśmy do wniosku, że mamy tu do czynienia z naruszeniem systemowym, a właściwie z umocnieniem pozycji władzy wykonawczej kosztem sądowej – dodała.

Wiceprzewodnicząca KE zadeklarowała chęć prowadzenie dalszego dialogu z polski rządem tak, by "nie być zaskakiwana". – Cieszyłoby mnie, gdyby doszło do takich zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, żeby stał się on znów niezależny od władzy politycznej – oświadczyła.

Pytana, czy oczekuje od polskiego rządu kroków wstecz, Jourova odparła: – Czekam na nie już od długiego czasu. I życzyłabym ich sobie. Mówię to bardzo jasno. Tak więc do tego muszą być dwie strony.

