Nowe 500 plus nie dla wszystkich dzieci? "Luka w przepisach"

Jak przypomina dziennik, według pierwotnego założenia bon turystyczny miał być świadczeniem dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jak wówczas tłumaczono, miało to być wsparcie dla branży turystycznej szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. W ostatecznym kształcie projektu, który trafił do Sejmu zdecydowano, iż będzie on przysługiwał jedynie rodzinom posiadającym dzieci. "Fakt" donosi jednak o luce w prezydenckim projekcie, która spowoduje, że z bonu turystycznego może nie skorzystać nawet 200 tys. dzieci.

Świadczenie to miałoby bowiem przysługiwać tylko tym dzieciom, które otrzymują pieniądze z 500 plus lub z dodatku wychowawczego. "Problem jednak w tym, że wiele polskich rodzin z programu nie korzysta i nie pobiera środków. Dzieje się tak między innymi w przypadku, kiedy jeden z opiekunów pracuje za granicą i korzysta z miejscowego świadczenia będącego odpowiednikiem krajowego 500 plus" – czytamy.

"Fakt" wskazuje, że to nie jedyna grupa pominięta w projekcie. Problem z otrzymaniem świadczenia mogą mieć także te rodziny, którzy oczekują na rozpatrzenie wniosku ws. przyznania świadczenia z programu "Rodzina 500 Plus". Powodem długiego oczekiwania na decyzję jest niemożność ustalenia przez urząd, czy rodzić mieszkający i pracujący za granicą pobiera tam jakiekolwiek świadczenie. Okazuje się, iż nie jest to problem marginalny, gdyż w samym jedynie województwie wielkopolskim na rozpatrzenie czeka 4,9 tys. wniosków.

Jak podkreśla w rozmowie z dziennikiem dr Dominik Borek z Ministerstwa Rozwoju, bon turystyczny jest uzupełnieniem świadczenia podstawowego w postaci 500.

