Muzeum Wojska Polskiego stanowczo odpowiada na zarzuty ratusza

Zdaniem stołecznego ratusza winę za ostatnie podtopienie Wisłostrady ponosi Muzeum Wojska Polskiego. Opinię tę przekazała za pośrednictwem Twittera Karolina Gałecka.

"Wiemy, co przyczyniło się do zalania Wisłostrady podczas ulewy 29.06. To zanieczyszczenia ze źle zabezpieczonej budowy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonej przez MON. Wzywamy do jej pilnego zabezpieczenia! Brud zapchał studzienki, to naraża warszawiaków i służby" – napisałą rzeczniczka warszawskiego ratusza.

Na zarzuty te Muzeum odpowiedziało w wydanym popołudniu oświadczeniu. "Muzeum Wojska Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za stan kanalizacji na terenie Warszawy - kwestie te należą do administracji miasta. Muzeum Wojska Polskiego w ramach realizowania inwestycji na terenie Cytadeli Warszawskiej zabezpiczyło się na wypadek zwiększonych opadów, wykonując wcześniej odwodnienie liniowe wraz z podłączeniem do zbiornika retencyjnego i dalej od kanalizacji ogólnospławnej istniejącej w ulicy Wybrzeże Gdyńskie" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Co więcej, w piśmie podkreślono, że MWP nie prowadzi inwestycji w innych miejscach Warszawu, które tego dnia również zostały zalane, jak np. Trasa Łazienkowska czy Plac Trzech Krzyży.

