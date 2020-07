Prezydent skomentował zachowanie TVN: Gangsterstwo polityczne

TVN, TVN24, Wirtualnej Polski i Onetu wydały oświadczenie, w którym przekazały, że zapowiadana na dzisiaj debata prezydencka nie odbędzie się. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że w czwartek wieczorem Andrzej Duda będzie gościem telewizji Polsat News. – Prywatna stacja Trzaskowskiego chce sobie organizować debatę. Dlaczego ma być lepiej traktowana niż TVP i Polsat? – pytał w środę w Złotowie prezydent

Andrzej Duda podczas dzisiejszej rozmowy z Bogdanem Rymanowskim bardzo krytycznie ocenił działania swojego konkurenta, który wraz z telewizją TVN próbował narzucić mu format i czas debaty.

– Jeśli Rafał Trzaskowski biegnie do stacji, która na co dzień popiera go, jest prywatna i ma zagranicznego właściciela i z tą stacją dyktują mi, jako prezydentowi, kiedy i gdzie ja mam przyjść na debatę, to jest całkowite złamanie wszystkich zwyczajów, jakie były do tej pory – mówił prezydent w rozmowie z Polsatem.

Duda podkreślił, że nie zgadza się na dyktat żadnej stacji, gdyż do tej pory taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. – To nie jest kulturalne prowadzenie polityki. To gangsterstwo polityczne – mówił.

Prezydent dodał, że "może Trzaskowski nie zna zwyczajów", gdyż do tej pory było tak, że jak ktoś chciał zorganizować debatę, to najpierw pytał zainteresowanych. – Nie jest tak, że jedna prywatna stacja będzie zarządzała debatę – stwierdził.

Duda zapewnił, że nie unika debaty i dodał, że chętnie wziąłby udział w takim wydarzeniu organizowanym przez trzy największe stacje telewizyjne - TVP, Polsat i TVN.