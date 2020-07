"Kaczyński nienawidzi ludzi i ich poniża". Michnik udzielił wywiadu "Die Zeit"

Rozmowa z Adamem Michnikiem ukazała się w sobotę wieczorem w serwisie internetowym niemieckiego tygodnika "Die Zeit".

"Polska jest podzielona od ok. 220 lat. Od zawsze istniały dwie wizje kraju – jedna otwarta, pluralistyczna i druga zamknięta, etnocentryczna. Nawet wtedy, gdy naród się zrastał, pod powierzchnią utrzymywało się napięcie pomiędzy obu wizjami. Dziś te pęknięcia znów stały się widoczne. Obóz etnocentryczny utrzymywany jest w jedności za pomocą metod autorytarnych. Jego przedstawiciele krok po kroku ograniczają demokrację. Nazywam to putinizacją Polski. Podobnie dzieje się na Węgrzech" – stwierdza naczelny "Gazety Wyborczej".

"Uważam, że komunizm upadł dzięki Polsce. I muszę wierzyć, że teraz będzie podobnie" – mówi rozmówca Matthiasa Krupy.

Zdaniem Adama Michnika elementem dochodzenia PiS do władzy było stworzenie "wymyślonej legendy o liberalnych elitach, które wyzyskiwały naród". Liberałowie zbagatelizowali emocje i oczekiwania wielu obywateli – dodał. Wskazał też na rolę Kościoła. Po śmierci Jana Pawła II wielu biskupów "weszło w rolę demagogów".

Michnik ostro skrytykował Jarosława Kaczyńskiego: "On nienawidzi ludzi i ich poniża. Jedynym wyjątkiem był jego brat bliźniak. Dominował go, ale go nie upokarzał".