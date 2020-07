Premier zwrócił uwagę na fragment debaty Trzaskowskiego: Niechcący mu się wymsknęło

– Chciałem powiedzieć coś o Rafale. Otóż jest pan Rafał, Rafał zapominalski. Tak go nazwijmy – stwierdził dzisiaj premier Morawiecki podczas spotkania z wyborcami w w Chodzieży.

Premier zwrócił uwagę na zastanawiające zachowanie Trzaskowskiego po pytaniu o adopcję dzieci przez party jednopłciowe.

– Zapomniał [Trzaskowski - red.] że chodził na parady równości, ale wczoraj, podczas tej debaty z salonem dziennikarskim III RP przypomniało mu się i wymsknęło niechcąco, odpowiedział mniej więcej tak na pytanie, czy będzie adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Dziękuję, że przypominacie o tym, zwolennicy pana Rafała, że ma być adopcja dzieci przez pary homoseksualne waszym zdaniem. Otóż on powiedział, że on jest przeciwnikiem, ale "wie pani, wszystko się zmienia". Szanowni rodacy, jeśli to nie jest cynizm, jeśli to nie jest już dzisiaj zapowiedź oszustwa, to nie rozumiem słów pana Rafała tym bardziej – stwierdził premier Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Trzaskowski jest "zapominalski". – Zapomniał o tym, że był działaczem politycznym już od 15 lat, ponad 15 lat w Platformie. Cały czas na stronach internetowych PO jest wiceprzewodniczącym PO. A więc krew z krwi, kość z kości działacz polityczny PO. Człowiek ze stajni pana Balcerowicza, pana Rostowskiego. Turboliberał – mówił premier. – Uwaga na pana Rafała, bo jest zapominalski – dodał Morawiecki.