Fogiel: Jeżeli Trzaskowski nie sprosta wyzwaniu...

Na warszawskich Bielanach doszło do groźnego wypadku. Autobus linii 181 uderzył w zaparkowane pojazdy. Badanie narkotestem wykazało u kierowcy obecność amfetaminy. To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. Rzecznik Ratusza poinformowała o zawieszeniu przez Warszawę umowy z Arrivą – firmą, której dwaj kierowcy prowadzili po narkotykach.

Do wypadku doszło na ulicy Klaudyny około godziny 10.30. Autobus jadący w kierunku Placu Wilsona, nagle zjechał z drogi. Pojazd wpadł na zaparkowane wzdłuż ulicy samochody. Jedna z pasażerek autobusu, została przewieziona do szpitala Kierowca był trzeźwy, jednak okazało się, że był pod wpływem amfetaminy.

– Jak się okazuje, kierowca autobusu komunikacji miejskiej był pod wpływem środków odurzających. To niestety pozwala wyciągnąć wniosek, że wszyscy, którzy w Warszawie przebywamy, jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, nie tylko pasażerowie, ale również piesi, kierowcy innych samochodów, są narażeni na niebezpieczeństwo w związku z tym, że procedury w odniesieniu do kierowców komunikacji miejskiej, dotyczące bezpieczeństwa nie są stosowane. W związku z czym mamy apel do prezydenta Trzaskowskiego, kandydata w tych wyborach, aby pilnie pojawił się w Warszawie i doprowadził do kontroli tych procedur, które nieprzestrzegane prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w Warszawie. Panie Rafale Trzaskowski, apelujemy aby pan wykonywał obowiązki, do których pana wyborcy powołali, bo to pan, a nie żaden z pańskich wiceprezydentów wygrał wybory w Warszawie i to pan był gwarantem tego, że to miasto będzie odpowiednio zarządzane – mówił podczas konferencji prasowej poseł Kamil Bortniczuk.

– Nasz apel, żeby Rafał Trzaskowski na chwilę odstawił kampanię, żeby uporządkował swoje priorytety i jak najszybciej zajął się tą dramatyczną sytuację w Warszawie (...) Po raz kolejny będziemy mogli się przekonać, jak Rafał Trzaskowski zachowuje się w trakcie kryzysu i stąd nasz naprawdę bardzo poważny apel, żeby potraktował tę sprawę z najwyższą starannością. Jeżeli Rafał Trzaskowski nie sprosta wyzwaniu i jeżeli okaże się, tak jak np. w przypadku kryzysu z koronawirusem, ucieka od problemów, jutro nasi posłowie rozpoczną kontrolę poselską w spółce, która zatrudnia kierowców i która obsługuje przewozy w Warszawie, ale poważnie apelujemy o potraktowanie tej sprawy priorytetowo – zapowiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.