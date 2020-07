"Rolnik z ryjem w truskawkach". Kampanijny profil na TT Trzaskowskiego polubił skandaliczny wpis

Chodzi o poniższy wpis:

Na Kowalczyka spadła fala krytyki. "A ty Wojtusiu jaką szkołę skończyłeś? Wielkomiejski inteligent z praskiego blokowiska"; "Zapraszam do mnie popracujesz na roli i zrobisz coś pożytecznego to zmienisz zdanie"; "Burak sięgnął dna..." – to tylko niektóre z komentarzy. Internauci nie kryją oburzenia pogardą, jaka bije w wpisu sportowca.

Tymczasem wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zauważył, że skandaliczny wpis piłkarza został polubiony przez oficjalny, kampanijny profil na Twitterze kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

"Być może za chwilę to polubienie zniknie. Usłyszymy, że to pomyłka. Ale ktoś obsługujący konto @trzaskowski2020 prawdopodobnie się nie przelogował, tak był zachwycony tym chamskim wpisem. To pokazuje bezmiar pogardy, jaki dla innych ma otoczenie Rafała Trzaskowskiego" – wskazuje Fogiel.

Wojciech Kowalczyk jako reprezentant Polski w latach 1991–1999 wystąpił w 39 meczach, zdobył 11 goli.