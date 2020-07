Premier do Trzaskowskiego: Sztuką rządzenia jest umiejętność wyciągania wniosków

"W różnych miejscach zdarzają się błędy. Sztuką rządzenia jest umiejętność wyciągania wniosków. Panie Trzaskowski jakie zabezpieczenia i kontrole, co zrobiliście żeby zapobiec wypadkom? Czy niemiecka Arriva wprowadziła plan naprawczy? Chodzi o to, żeby odpowiadać na takie pytania" – napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

Na warszawskich Bielanach doszło do groźnego wypadku. Autobus linii 181 uderzył w zaparkowane pojazdy. Badanie narkotestem wykazało u kierowcy obecność amfetaminy. To już drugi taki przypadek w ostatnich tygodniach. Rzecznik Ratusza poinformowała o zawieszeniu przez Warszawę umowy z Arrivą – firmą, której dwaj kierowcy prowadzili po narkotykach.

Do wypadku doszło na ulicy Klaudyny około godziny 10.30. Autobus jadący w kierunku Placu Wilsona, nagle zjechał z drogi. Pojazd wpadł na zaparkowane wzdłuż ulicy samochody. Jedna z pasażerek autobusu, została przewieziona do szpitala Kierowca był trzeźwy, jednak okazało się, że był pod wpływem amfetaminy.

Z kolei w czerwcu doszło do dramatycznego wypadku, gdy autobus miejski spadł z wiaduktu z mostu Grota-Roweckiego w Warszawie. W autobusie było 40 osób.Bilans wypadku to jedna ofiara śmiertelna oraz 18 poszkodowanych. Kierowca również był pod wpływem narkotyków. Oba autobusy prowadzili kierowcy z firmy Arriva.

We wtroekdoszło do spotkania władz stolicy z firmą Arriva. Rzecznika Ratusza Karolina Gałecka przekazała, że miasto zawiesiło umowę do momentu, aż wszyscy pozostali kierowcy zostaną przebadani na obecność narkotyków.