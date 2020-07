Kolejny kierowca pod wpływem narkotyków. Policja zapowiada kontrole

Do wypadku doszło na ulicy Klaudyny około godziny 10.30. Autobus jadący w kierunku Placu Wilsona, nagle zjechał z drogi. Pojazd wpadł na zaparkowane wzdłuż ulicy samochody. Jedna z pasażerek autobusu, została przewieziona do szpitala Kierowca był trzeźwy, jednak okazało się, że był pod wpływem amfetaminy.

To nie pierwszy taki przypadek z udziałem kierowcy z firmy Arriva. W czerwcu doszło do dramatycznego wypadku, gdy autobus miejski spadł z wiaduktu z mostu Grota-Roweckiego w Warszawie. W autobusie było 40 osób. Bilans wypadku to jedna ofiara śmiertelna oraz 18 poszkodowanych. Kierowca również był pod wpływem narkotyków.

Wczoraj doszło do spotkania władz stolicy z firmą Arriva. Rzecznika Ratusza Karolina Gałecka przekazała, że miasto zawiesiło umowę do momentu, aż wszyscy pozostali kierowcy zostaną przebadani na obecność narkotyków.

Policja reaguje

Komenda Stołeczna Policji poinfromowała, że przeprowadzi wzmożone kontrole w komunikacji miejskiej.

"Policjanci stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić wzmożone kontrole stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców komunikacji miejskiej, rozpoczynających pracę, jak i powracających do zajezdni. Kierowcy będą także kontrolowani w czasie postoju na pętlach" – poinformowano.

"Kontrole kierowców obejmą wszystkich przewoźników świadczących usługi w ramach autobusowej komunikacji miejskiej" – dodano.

