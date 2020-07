Kulturalni inaczej

Zaintrygowani, co też znów światłego mają nam do zakomunikowania ludzie kultury i sztuki, zaczęliśmy czytać. Dowiedzieliśmy się m.in., że „w Polsce zwycięża pacynka człowieka” (to pisarz Ziemowit Szczerek) oraz że spora część polskich obywateli „tęskni za Polską, w której goni się Żyda i pedała” (to poeta Marcin Zegadło o wyniku Krzysztofa Bosaka).

