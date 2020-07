Niepełnosprawna kobieta wykluczona z fundacji za poparcie Dudy

"Nie jestem już podopieczną Fundacji Dum Spiro Spero z siedzibą w Bydgoszczy, której Prezesem jest radna miasta Bydgoszczy, pani Katarzyna Zwierzchowska, zasiadająca także w kilku komisjach Urzędu Miasta, przydzielających fundusze na działania kulturalne i oświatowe, a także odpowiedzialna za działania miasta promujące miasto Bydgoszcz" – napisała na swoim profilu na Facebooku Ania Derewienko.

"Zostałam wykluczona z Fundacji przez jej Zarząd, który powołał się na bliżej nieokreślone niestosowne moje zachowanie, w wyniku którego rzekomo utracił sponsora. Nie będę popierać partii politycznej tylko dlatego, że zorganizowano mi jedną czy drugą wystawę. Nie będę także popierać wszystkich działań radnych miasta tylko dlatego, że są radnymi miasta" – stwierdziła.

Kobieta, która jest po amputacji nóg, zapowiedziała, że wycofa wszystkie środki zgromadzone na jej koncie w fundacji. Prosi też, by nie wpłacać tam już żadnych pieniędzy.

"Proszę o udostępnianie posta celem pokazania, jak się kończy niepopieranie radnych PO miasta Bydgoszczy. Żenujące to mało powiedziane. Wstyd! Wstyd! I jeszcze raz wstyd! A do niedawna chwalono się tym, ile dla mnie fundacja zrobiła. Nie mogę wyjść z podziwu, jak ograniczonym trzeba być jako prezes fundacji, żeby generować pisma, z których nic nie wynika, a do tego kompromitować działania własnej fundacji" – czytamy we wpisie na Facebooku.

Sprawa jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. "Usunięcie niepełnosprawnej osoby po amputacji nóg z listy podopiecznych fundacji prowadzonej przez lokalnego polityka PO w Bydgoszczy za poparcie w mediach społecznościowych Andrzeja Dudy to HAŃBA. Dedykuję Trzaskowskiemu" – napisał na Twitterze Jerzy Polaczek, były minister transportu, obecnie poseł PiS.