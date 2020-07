Wyrzucona z fundacji za poparcie Dudy. Na prośbę prezydenta trafiła pod skrzydła Orlenu

"Nie jestem już podopieczną Fundacji Dum Spiro Spero z siedzibą w Bydgoszczy, której Prezesem jest radna miasta Bydgoszczy, pani Katarzyna Zwierzchowska, zasiadająca także w kilku komisjach Urzędu Miasta, przydzielających fundusze na działania kulturalne i oświatowe, a także odpowiedzialna za działania miasta promujące miasto Bydgoszcz" – napisała na swoim profilu na Facebooku Anna Derewienko.

"Zostałam wykluczona z Fundacji przez jej Zarząd, który powołał się na bliżej nieokreślone niestosowne moje zachowanie, w wyniku którego rzekomo utracił sponsora. Nie będę popierać partii politycznej tylko dlatego, że zorganizowano mi jedną czy drugą wystawę. Nie będę także popierać wszystkich działań radnych miasta tylko dlatego, że są radnymi miasta" – stwierdziła. Kobieta, która jest po amputacji nóg, zapowiedziała, że wycofa wszystkie środki zgromadzone na jej koncie w fundacji. Prosi też, by nie wpłacać tam już żadnych pieniędzy.

"Nie znajduję słów..."

Oburzenia całą sytuacją nie kryje Andrzej Duda. Prezydent poinformował na antenie TVP Info, że rozmawiał już w kobietą. – Rozmawiałem dzisiaj z panią Anna, która została w ten sposób skrzywdzona. Ja nie znajduje słów, nie znajduje określenia, jeśli ktoś z przyczyn polityczny prześladuje osobę z niepełnosprawnością, to jak można by to w ogóle nazwać? To jest jakieś zachowanie w ogóle koszmarne – powiedział polityk.

– Niejednokrotnie słyszeliśmy, że z przyczyn politycznych wyrzucano ludzi z pracy, ja znam takie sytuacje. Natomiast tutaj, że radna z PO z Bydgoszczy wykreśliła podopieczną z listy osób, które z tej fundacji mogą otrzymywać pomoc, w dodatku niepełnosprawną artystkę, bo pani Anna jest malarką, jest to coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca – mówił Andrzej Duda w programie "Gość Wiadomości".

Fundacja Orlenu

Na zajście w Bydgoszczy zareagował prezes koncernu ORLEN Daniel Obajtek. We wpisie na Twitterze zapowiedział, że Fundacja ORLEN skontaktuje się z Anną Derewienko i udzieli jej wsparcia. Jak zaznaczył, Fundacja zrobi to na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy. "Dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne jest niedopuszczalna" – czytamy we wpisie.

Czytaj także:

Niepełnosprawna kobieta wykluczona z fundacji za poparcie DudyCzytaj także:

Duda: Jeśli ktoś z przyczyn politycznych prześladuje osobę z niepełnosprawnością, to zachowanie koszmarne