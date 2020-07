Premier Morawiecki: Epidemia jest pod kontrolą

Ta należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia była pierwszą, w której wyzdrowieli już wszyscy spośród 590 zakażonych SARS-CoV-2 górników. Większość przechodziła chorobę bezobjawowo, żaden z pracowników kopalni nie zmarł. Ostatni chorzy zostali uznani za ozdrowieńców 1 lipca.

Łącznie w górnictwie zanotowano ponad 6,5 tys. przypadków koronawirusa. Jak mówił w piątek w bytomskiej kopalni szef rządu, dotąd wyzdrowiało prawie 90 proc. wszystkich zakażonych, w tym w kopalni Bobrek – 100 proc.

– To była polityka, którą zaprowadziliśmy na samym początku – żeby przebadać przesiewowo maksymalnie dużo górników. Dlatego w maju, na początku czerwca, mieliśmy duże przyrosty tych, którzy byli zidentyfikowani jako pozytywni. Ale dzisiaj widzimy już, że to była bardzo dobra polityka, bardzo dobre podejście - dzisiaj mogą oni z powrotem wrócić do pracy – powiedział premier, podkreślając, że żaden górnik nie zmarł z powodu COVID-19.

– Ze wszystkich górników, którzy zachorowali, żaden nie zmarł, wszyscy górnicy powoli dochodzą do siebie, właściwie 90 proc. jest już zdrowych. To świadczy o tym, że nasza polityka szybkiego wyłapania tych wszystkich osób, które są zakażone, izolacji, sprawdziła się – ocenił Morawiecki.

– W całym tym procesie zarządzania epidemią, co do której nie było nigdzie opisów, podręczników, jak się należy zachować, działaliśmy dzień i noc – od marca, przez kwiecień, maj, z nadzieją, że szybkie wyłapanie szybko zakończy tę epidemię. I dzisiaj jesteśmy na bardzo dobrej drodze powrotu do normalności, powrotu do pracy – dodał szef rządu.

– Tu (w kopalni Bobrek – PAP) wszyscy wrócili już do pracy, mamy więc powrót do normalności. Dzisiaj potrafimy sobie lepiej radzić z tą epidemią i jest ona już dzisiaj pod kontrolą – zapewnił premier, który podczas wizyty w kopalni spotkał się m.in. z grupą ozdrowieńców.

Premier dziękował też wszystkim służbom medycznym, sanitarnym i mundurowym, które były w gotowości w związku z epidemią koronawirusa. – Jesteśmy wam bardzo wdzięczni – powiedział.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek dziękował premierowi i szefowi resortu zdrowia za wolę i determinację sprawnego wygaszenia epidemii koronawirusa w górnictwie. Przypomniał, że na 280 tys. przeprowadzonych w regionie testów na obecność SARS-CoV-2, ponad 110 tys. wykonano w ramach badań przesiewowych górników i ich rodzin.

Według piątkowych danych sanepidu w woj. śląskim – gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń – do czwartku SARS-CoV-2 wykryto u 13 tys. 671 osób, z których 354 zmarły. W regionie wyzdrowiało dotychczas 9 tys. 494 zakażonych.

