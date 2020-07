Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Duda czy Trzaskowski? Złe pytanie. Właściwsze jest: tak czy nie dla "wojny na górze"?

Celebryci proponują, by wybrać ładniejszego. Krytycy Andrzeja Dudy – jak to ujął sam Rafał Trzaskowski – by rozliczyć PiS. A on jako nowy prezydent będzie działał „na złość rządowi”. To ważna deklaracja. Bo w tych wyborach nie rozliczamy...