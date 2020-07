Mosbacher ostro o Macierewiczu: Okropne i godne pożałowania

Polityk zamieścił na swoim profilu biało-czerwoną grafikę z oświadczeniem. Wpis zatytułował: "Do zwolenników Platformy Obywatelskiej".

"Obrona kłamstw TVN i agentury WSI, finansowanie prześladowców księdza Blachnickiego i kłamstwa smoleńskiego, wspieranie interesów rosyjskich i niemieckich, propaganda LGBT i pedofilii, demoralizacja dzieci i niszczenie rodziny, walka z Kościołem i naszą tradycją narodową, likwidacja WOT, IPN, CBA, polskiego sądownictwa i telewizji publicznej, a w rezultacie niepodległości to program, który chce się narzucić Narodowi Polskiemu. Dla mnie to zdrada i zaprzaństwo" – napisał Macierewicz.

Wpis byłego szefa MON nie spodobały się Georgette Mosbacher. "W mojej ocenie tego typu dzielące i nienawistne wypowiedzi są okropne i godne pożałowania. Każdy przyzwoity człowiek powinien odrzucić tego rodzaju retorykę!" – zaapelowała amerykańska ambasador.

Nie jest to pierwsza, ostra wymiana zdań Mosbacher z polskim politykiem. Do poprzedniej doszło kilka dni temu, kiedy to ambasador zareagowała krytycznie na wpis europosłanki PiS Beaty Mazurek. Chodziło o decyzję kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego dotyczącą udziału w debacie prezydenckiej. Polityk KO zapowiedział w weekend, że nie pojawi się na debacie organizowanej przez TVP. Zorganizował w tym samym czasie konkurencyjną debatę w Lesznie.

Europosłanka PiS skomentowała decyzję Trzaskowskiego na Twitterze: "Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" – napisała Mazurek.

Na wpis polityk PiS odpowiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która zarzuciła Mazurek, że ta kłamie. "Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" – napisała dyplomatka.

"Chciałabym podkreślić, ze niedawna różnica zdań w dyskusji na Twitterze w żaden sposób nie wpływa na jakość polsko-amerykańskich relacji. Jeszcze nigdy nie były one tak bliskie, co widać było ostatnio w Waszyngtonie!" – zapewniła później amerykańska ambasador Georgette Mosbacher.