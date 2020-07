To nie seksizm, to dzieło!

„Jeżeli czujesz się zagubiona i przytłoczona tymi wszystkimi debatami, nie znasz się na polityce i nie wiesz, na kogo głosować, zrób jak z samochodem – niech wygra ładniejszy” – mema o takiej treści zamieścił na swoim Facebooku. Chociaż feministki dziwnym trafem jakoś nie zagrzmiały, to i tak w sieci posypały się oskarżenia o seksizm. On sam oburzył się, że ludzie nie zrozumieli „konwencji memu”. „Mem jest oddzielnym, samoistnym komunikatem. Dziełem. Artystycznym patchworkiem. […] Mem niejako z definicji wykorzystuje obciachowość, czyniąc z niej nieobciachowy przekaz” – argumentował. Czyli jeśli obrazimy pana Saramonowicza w najbardziej poniżający sposób, ale zrobimy to w formie mema, to też będziemy mogli powiedzieć, że to „dzieło” i „artystyczny patchwork”? Brzmi zachęcająco. Do dzieła zatem!

Biznes z procentem

Aktor Piotr Stramowski i jego życiowa partnerka, też aktorka Kasia Warnke, pochwalili się swoim nowym interesem. Okazuje się, że zainwestowali w wódkę, a ich wspólnikiem został… Janusz Palikot. Tak, tak, ten sam, który to kiedyś miał ambitny plan wejścia w politykę, by odbiurokratyzować państwo, a został zapamiętany jako ten, który wymachiwał sztucznym penisem na konferencji prasowej. „Tadam! Nie ma to jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Dziś razem z Kasią zostaliśmy wspólnikami Janusza Palikota, inwestując w akcje Alembik Polska. Od teraz łączy nas nie tylko mile spędzony czas przy wieczornych rozmowach, ale również... wódka kraftowa!” – pochwalił się Stramowski. A Palikot dodał: „Z Kasią i Piotrkiem poznaliśmy się przez wspólnych znajomych. Okazało się, że łączy nas pasja do znakomitych, niepospolitych alkoholi” – wyznał. I bardzo pospolita chęć zarabiania pieniędzy. Na zdrowie!