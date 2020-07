Marian Banaś odsunął wiceprezesa NIK

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezes NIK Marian Banaś złożył w czwartek zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tadeusza Dziubę. "Stojąc na straży niezależności kontrolerów NIK Prezes Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Art. 231 KK przez wiceprezesa Tadeusza Dziubę i wystąpił do Marszałek Sejmu z wnioskiem o jego odwołanie" – informował NIK w komunikacie.

Decyzje Mariana Banasia to efekt tekstu Onetu, który 9 lipca opisał, że dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w NIK, który jest odpowiedzialny za kontrole w instytucjach publicznych, napisał do wiceprezesa NIK Tadeusza Dziuby bardzo ostre pismo. Dr Bogdan Skwarka zarzucał w nim Dziubie, że próbuje manipulować wynikami kontroli „Realizacja zadań administracji publicznej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej poza granicami Polski”.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że Marian Banaś podjął decyzję o odsunięciu wiceprezesa Tadeusza Dziuby od nadzoru nad kontrolami. Jak podkreślono, chodzi o to, aby "zagwarantować niezależność kontrolerom".