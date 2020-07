Olga Tokarczuk: Mój "list" do Trzaskowskiego to fałszywka

Polska noblista wydała oświadczenie dotyczącego rzekomego listu, który miała napisać do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się, że cała sprawa to fake news.

"Chciałabym poinformować, że krążący w mediach społecznościowych «list» do Rafała Trzaskowskiego jest fałszywką, która nie pochodzi ode mnie. Bardzo proszę o nierozpowszechnianie go oraz, tam gdzie to możliwe, o poinformowanie udostępniających, że to fejk" – czytamy we wpisie Olgi Tokarczuk na Facebooku.

10 lipca Trzaskowski spotkał się z pisarką, o czym sam poinformował na Twitterze. "To honor i przyjemność spotkać się z osobą, którą do tej pory poznawało się głównie za pośrednictwem Jej fantastycznych książek. Dziękuję naszej noblistce Oldze Tokarczuk za spotkanie, rozmowę, a przede wszystkim za godziny spędzone przy świetnej lekturze" – napisał prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta RP.

W październiku 2019 r. Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Razem z Polką uhonorowano Austriaka, Petera Handke. Nagroda wynosi 9 mln koron szwedzkich, czyli ok. 3,5 mln zł.

Tokarczuk jest piątą polską pisarką uhonorowaną nagrodą Nobla. Dołączyła do grona, w którym są: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz oraz Wisława Szymborska.