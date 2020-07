Gorzej niż w Hollywood

Ujawniła nawet, że wystąpiła do ZUS o tzw. postojowe, a do banku o zamrożenie spłaty rat kredytu. Pożaliła się jednak, że to „nie pokrywa nawet połowy naszych stałych opłat”. Dlatego w tym roku będzie zmuszona zrezygnować z wakacji. „W tym roku pewnie nie będzie nas stać na żaden wyjazd wakacyjny. Obyśmy mogli latem pracować, żeby wyjść z debetów! Ukochaną Grecję raczej będziemy wspominać, oglądając zdjęcia i gawędząc z greckimi przyjaciółmi na wideoczatach. Takie czasy” – stwierdziła. Odpowiedziała też na pytanie jednej z fanek, jak to możliwe, że zarabiając tak dużo przed pandemią, nie ma żadnych oszczędności. „Polscy aktorzy to nie hollywoodzkie gwiazdy. Nie ten status, nie te pensje, nie ta sława i całe szczęście, bo sławy hollywoodzkiej nigdy nie pragnęłam i nigdy bym nie chciała” – wyznała. Jest tak źle, że od lat pani Skrzynecka siedzi w tym biznesie i jakoś nie w głowie jej zmiana branży. Logiczne.