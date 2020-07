Byłby wniosek o unieważnienie wyborów, gdyby wygrał Trzaskowski? Poseł PO: Byśmy mówili, że się udało

– Będziemy pokazywać szereg czynników, które pokazują, że te wybory były nieuczciwe. To trzeba jasno powiedzieć. Akt głosowania może być dobrze przeprowadzony, ale cala otoczka sprawiała, że walka była nieuczciwa – stwierdził szef Platformy Obywatelskiej.

– Moim zdaniem te wybory nie były równe, ukradziono Polakom prawdziwe wybory, przez szereg czynników. Natomiast, czy miało to wpływ na wynik? Moim zdaniem tak – ocenił Budka. – Żądamy stwierdzenia nieważności tych wyborów z uwagi na szereg czynników. Protest wyborczy jest składany właśnie dlatego, by Sąd Najwyższy stwierdził, czy to, co zrobiono, miało wpływ, czy nie. Naszym zdaniem miało. Gdyby nie miało, nie składalibyśmy tego protestu – podkreślał.

Poseł PO Jerzy Borowczak z rozbrajającą szczerością przyznał jednak, że gdyby wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski, to wówczas największa parta opozycyjna zachowałaby się zupełnie inaczej. – Wtedy byśmy mówili, że mimo tych działań telewizji reżimowej, spółek Skarbu Państwa, udało się wygrać – przyznał w rozmowie z wpolityce.pl.

Borowczak przekonuje także, że wniosek o unieważnienie wyborów jest zasadny, bo "nawet nie było ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów, a prezydent Andrzej Duda ogłosił się zwycięzcą". – To PKW ogłasza, kto wygrał, a kto nie. Nie wiem, dlaczego Rafał Trzaskowski tak szybko uznał zwycięstwo Andrzeja Dudy. Nie znam szczegółów, siedzę w Gdańsku, ale uważam, że wybory nie były uczciwe, bo całe państwo było zaangażowane po stronie Andrzeja Dudy, a tak się nie odbywają demokratyczne wybory – dodał.

