Spurek atakuje Polskę. Rzecznik SLD: Pani Sylwia Spurek nie jest członkinią Lewicy

Raport krytykujący stan praworządności w naszym kraju został przygotowany z inicjatywy szefa komisji wolności obywatelskich Juana Fernando Lopeza Aguilara. Jak wynika z dokumentów PE, wśród polskich europosłów rezolucję poparli: Magdalena Adamowicz (PO), Bartosz Arłukowicz (PO), Andrzej Halicki (PO) oraz Sylwia Spurek (Socjaliści i Demokraci). Przeciwko byli: Joachim Brudziński (PiS), Patryk Jaki (PiS) i Jadwiga Wiśniewska (PiS).

„Na komisji LIBE przyjęliśmy dziś raport, stwierdzający poważne naruszenie zasad demokracji i praw człowieka w PL. UE nie może godzić się na kompromis ws. europejskich wartości. Konieczne są bardziej zdecydowanie kroki, w tym finansowe w celu ochrony praworządności w UE” – komentowała na Twitterze Spurek, a jej apel wywołał wiele komentarzy.

„Nie można karać obywateli za głupotę rządu”

O słowa byłej polityk Wiosny Biedronia (jednego z ugrupowań tworzących Lewicę) zapytano rzecznik Lewicy Annę-Marię Żukowską.

– Pani Sylwia Spurek nie jest członkinią SLD ani żadnej z partii koalicyjnej tworzącej Lewicy, ale SLD konsekwentnie powtarza, że nie można karać obywateli za głupotę rządu i nie będziemy głosowali za sankcjami dla Polski – komentowała Żukowska na antenie TVP Info.

– Jeśli będzie jakaś możliwość, żeby ten rząd poniósł konsekwencje – to mogą być konsekwencje dyplomatyczne, nie spotykanie się z danymi politykami, ale nie konsekwencje finansowe, to będziemy to przemyśliwać, bo uważamy, że rząd PiS zasługuje na jakieś ukaranie – mówiła posłanka.

– Ale nie zasługują na to Polki i Polacy, bo owszem to oni wybieraj władzę (...) ale nie odpowiadają za decyzje rządu czy prezydenta – podkreśliła dalej rzeczniczka Lewicy.