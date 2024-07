Giertycha z rzędem...

Teraz najciekawsze: została ona przyznana m.in. „w uznaniu niezachwianego zaangażowania w przywracanie demokracji w Polsce”. Angielski humor, Monty Python Reaktywacja. Stop.

Profesor prawa z antypodów, znaczy Wojciech Sadurski, jako coś w rodzaju eksperta rzekł w TVN z pełnym przekonaniem, że obrońcy Romanowskiego, tego od Funduszu Sprawiedliwości, to się strasznie ośmieszą, jak spytają, czy on ma immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, bo oczywiście nie ma i ha, ha, ha, i można go aresztować. Stop.