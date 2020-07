"Rz": Czaputowicz chce odejść z rządu

O tym, że po wyborach prezydenckich czeka nas rekonstrukcja rządu, mówi się coraz głośniej od kilku tygodni. – Po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu, ale premier zostaje. Zmiany personalne w rządzie nastąpią, ale zaznaczam, że nie chodzi tutaj o premiera. Rząd będzie skonstruowany inaczej, w sposób, który zlikwiduje sytuację, w której ciąg decyzyjny jest rozproszony po różnych ministerstwach – powiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w radiowej Jedynce.

Jacek Czaputowicz pytany o to, czy w obozie władzy są naciski na to, aby odszedł, przyznał, że takich nacisków nie ma. I dodał: – Ale uważam, że to jest dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji.

Czy zdaniem szefa MSZ wraz ze zmianą ministra, powinna zmienić się linia naszej polityki zagranicznej? Czy "radykał" jako minister zaprzepaści dotychczasowe osiągnięcia? – Nie sądzę. Jest akceptacja dla dotychczasowej linii, a po zwycięstwie Andrzeja Dudy otwiera się kilkuletni okres stabilności politycznej, który będzie sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej – ocenia Czaputowicz w rozmowie z "Rz".

15 września 2017 premier Beata Szydło powołała go na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jacek Czaputowicz funkcję ministra spraw zagranicznych objął na początku stycznia 2018 roku. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Witold Waszczykowski.