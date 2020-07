Tusk milczy ws. Nowaka. Beata Mazurek publikuje słynne zdjęcie

Budka: Możemy mieć do czynienia z niewyobrażalną aferą

Będziemy żądać wyjaśnień, czy przy tej okazji nie doszło do nielegalnej inwigilacji polityków opozycji. To by była niespotykana afera – powiedział o sprawie Sławomira Nowaka lider PO Borys Budka.