PSL nie chce nowego województwa. "Ręce precz od Mazowsza!"

O pomyśle stworzenia województwa warszawskiego mówiło się od dawna. W jego skład weszłaby stolica i tzw. obwarzanek, a więc gminy bezpośrednio przylegające do Warszawy. Według "Dziennika Gazety Prawnej", projekt ustawy jest już gotowy i powinien trafić do Sejmu jeszcze w lipcu.

Pomysłowi podziału Mazowsza ostro sprzeciwili się politycy PSL, którzy na dzisiejszej konferencji prasowej przekonywali, że pomysł PiS jest niekonstytucyjny i niepotrzebny.

– Każdego dnia rozmawiam z mieszkańcami naszego regionu i wiem, że nie tego oczekują – powiedziała poseł PSL Bożena Żelazowska.

Według posła Piotra Zgorzelskiego, konsekwencje podziału województwa mazowieckiego będą katastrofalne. Ma on, jego zdaniem, spowodować zubożenie mieszkańców Mazowsza, przy równoczesnym powstaniu enklaw bogactwa. – Mazowsze jest podzielone statystycznie. Dzięki temu środki unijne są sprawiedliwie dzielone. To, co proponuje PiS to zbrodnia, poszerzenie obszarów biedy i budowa enklaw bogactwa – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Posłowie Ludowców nie mają również wątpliwości, że projekt Prawa i Sprawiedliwości to polityczna próba zawłaszczenia województwa mazowieckiego. Ich zdaniem, partia rządząca "nie lubi samorządów i ich nie rozumie", a całą sytuacją nazywają "rozbiorem Mazowsza".

– Ręce precz od Mazowsza! PiS w sposób polityczny chce przejąć władzę w województwie mazowieckim, bo w sposób demokratyczny nie potrafi wygrać. Nie mogą zdzierżyć, że w regionie rządzi PSL – dodał poseł Zgorzelski.

W Sejmiku Województwa Mazowieckiego rządzi koalicja KO-PSL, a marszałkiem sejmiku jest polityk Ludowców Adam Struzik, który swoje stanowisko piastuje już od kilku kadencji.