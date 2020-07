Poseł Lewicy: Nie potrzebujemy zadymy z powtarzaniem wyborów

Polityk stwierdził, że choć nie jest zadowolony z reelekcji Andrzeja Dudy i rozumie rozczarowanie Platformy Obywatelskiej, to jednak rozsądek polityczny nakazuje pogodzić się z porażką.

– Rozsądek polityczny nakazuje, żeby wybory prezydenckie 2020 uznać. Rozumiem rozczarowanie PO, sam jestem rozczarowany. Lepiej dla Polski byłoby, gdyby Andrzej Duda opuścił Pałac Prezydencki – powiedział Maciej Gdula.

Równocześnie polityk stwierdził, że wynik wyborów pokazuje, że Polacy akceptują Andrzeja Dudę jako prezydenta. Opozycja powinna zaakceptować ten fakt i starać się pracować nad taktyką, która w kolejnych wyborach przyniesie sukces.

– Wybory prezydenckie pokazały, niewielką różnicą, choć wyraźną, że Polacy chcą, by Andrzej Duda wciąż był prezydentem. Moim zdaniem opozycja powinna to uszanować i zastanowić się, jak lepiej wypaść w następnych wyborach – tłumaczył poseł Lewicy.

Gdula mówił także o potrzebie wyciszenia emocji oraz skupieniu się na politycznej pracy. Jego zdaniem awantura związana z podważaniem wyniku wyborów jest zupełnie niepotrzebna. Równocześnie skrytykował coraz ostrzejsze metody prowadzenia politycznego sporu.

– Przekonanie, że warto dowalić przeciwnikowi, by poprawić swoje notowania to nie jest dobra droga. Nie chcę, by Lewica dała się wciągnąć w tego typu rozgrywki – stwierdził.

