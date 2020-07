Emilewicz: Popieram wypowiedzenie konwencji stambulskiej

-Konwencja stambulska to Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Została podpisana 11 maja 2011 r. w Stambule. W ubiegłym tygodniu minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała, że rząd przygotowuje się do jej wypowiedzenia. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej tłumaczyła w programie "Polski punkt widzenia", że Polska złożyła już swoje zastrzeżenia do Konwencji.

Dziś w Polsat News, w kontekście zapowiadanego na piątek protestu kobiet: "Nie dla legalizacji przemocy domowej", o wypowiedzenie konwencji stambulskiej pytana była wicepremier Jadwiga Emilewicz. Stwierdziła, że "konwencja budzi ogromne kontrowersje". – Popieram jej wypowiedzenie – powiedziała krótko.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała - w 2015 r. Już wtedy budziła ona kontrowersje; przytaczano argumenty o jej niezgodności z konstytucją oraz o tym, że stanowi zagrożenie dla polskiej tradycji rodziny.

Przypomnijmy, że w połowie lipca ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą "Tak dla rodziny, nie dla gender". Zakłada ona wypowiedzenie promującej ideologię gender konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, która ma chronić tradycyjny model rodziny i tradycję chrześcijańską. Projekt ustawy przygotował Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris. Inicjatywa zyskała wsparcie kilkudziesięciu organizacji prorodzinnych.