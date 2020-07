Kopacz o działaniach PiS-u: Pokaz pogardy dla Polek i Polaków

Polityk KO odniosła się w swoim wpisie do dwóch decyzji podjętych dzisiaj większością parlamentarną należącą do Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło o wybór Błażeja Kmieciaka na przewodniczącego tzw. komisji ds. pedofilii oraz uchwalenie rekompensaty dla Poczty Polskiej za nieodbyte wybory prezydenckie w maju. Z kolei trzecią sytuacją, którą tak ostro skrytykowała Kopacz, było powierzenie Jackowi Kurskiemu funkcji pełniącego obowiązki prezesa TVP. Zdaniem byłej premier wszystkie te działania to pokaz "pogardy dla Polek i Polaków".

"Dzisiejszy dzień był pokazem pogardy PiS-u dla Polek i Polaków. Powołanie p. Kmieciaka na przewodniczącego komisji ds. pedofilii, legalizacja zmarnowanych przez min. Sasina 70 mln zł oraz powrót J. Kurskiego na stanowisko prezesa TVP. Wstyd" – napisała na swoim profilu na Twitterze.

Ewa Kopacz to była minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska oraz była premier w latach 2014-2015. Obecnie jest europosłanką i wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego.