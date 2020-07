"PO wykorzystuje kobiety do wojny ideologicznej". Ostre słowa wiceministra sprawiedliwości

Konwencja stambulska to Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Została podpisana 11 maja 2011 r. w Stambule. W ubiegłym tygodniu minister rodziny Marlena Maląg zapowiedziała, że rząd przygotowuje się do jej wypowiedzenia. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej tłumaczyła w programie "Polski punkt widzenia", że Polska złożyła już swoje zastrzeżenia do Konwencji.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała – w 2015 r. Już wtedy budziła ona kontrowersje; przytaczano argumenty o jej niezgodności z konstytucją oraz o tym, że stanowi zagrożenie dla polskiej tradycji rodziny.

Wiceminister odpowiada na protesty

Zapowiedź wypowiedzenia konwencji wywołała protesty oraz oskarżenia pod adresem rządu. W piątek w wielu polskich miastach miały miejsce demonstracje osób przeciwnych tej decyzji.

We Wrocławiu w proteście przeciwko wycofaniu się z konwencji wzięła udział posłanka Lewicy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. – Państwo, które odmawia ochrony najsłabszych obywateli, nie zdaje egzaminu – mówiła posłanka.

W odpowiedzi na protesty wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zwraca uwagę na Twitterze, że partie polityczne – w tym Platforma Obywatelska – wykorzystują kobiety do "wojny ideologicznej".

„Konwencja Stambulska ratyfikowana przez PO nakazuje demoralizację dzieci, zmusza do promowania ideologii gender, łamie polską Konstytucję” – tłumaczy polityk.

„Rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził natychmiastową izolację sprawcy przemocy domowej od ofiary, stworzył kompleksowy system pomocy pokrzywdzonym, podwyższa kary dla sprawców ciężkich przestępstw” – podkreśla dalej Romanowski.