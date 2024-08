Izabela Parzyszek została porwana? Ważna decyzja prokuratury

O decyzji podjętej przez Prokuraturę Rejonową w Bolesławcu informuje w poniedziałek Interia. Z ustaleń serwisu wynika, że śledczy przeprowadzili już pierwszą analizę dostarczonych im akt sprawy. Choć wciąż nie wiedzą, co dokładnie stało się z Izabelą Parzyszek, podjęli pierwszą decyzję.

Zaginięcie Izabeli Parzyszek. Prokuratura wszczęła śledztwo

– Wstępnie wszczęte zostanie śledztwo w kierunku art. 189. § 1. Kodeksu karnego, czyli pozbawienia wolności innej osoby – poinformowała w rozmowie z portalem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.

Dopytywana, czy postępowanie dotyczy porwania, prokurator odparła, że "teoretycznie tak". Od razu jednak zastrzegła, że jest to wersja wstępna, ponieważ obecnie w oparciu o materiał przedłożony przez funkcjonariuszy policji śledczy nie są w stanie stwierdzić, co się stało z poszukiwaną kobietą.

Tajemnicze zniknięcie 35-latki

Izabela Parzyszek zaginęła 9 sierpnia, gdy była w drodze do Wrocławia odebrać ze szpitala swojego ojca. Około godz. 19.40 zadzwoniła do niego, informując, że jej auto uległo awarii w okolicach wsi Kwiatów (78 km autostrady A4). Ojciec poradził jej, żeby wezwała pomoc. Po godzinie, kiedy znów rozmawiali telefonicznie, kobieta przyznała, że jeszcze nie wezwała pomocy. To była ich ostatnia rozmowa. Od tego czasu kobiety nikt nie wiedział. Jej auto znaleźli na poboczu drogi znajomi męża Izabeli Parzyszek. W środku znajdował się telefon komórkowy kobiety. Nie było zaś jej plecaka z dokumentami.

W minioną sobotę doszło do blokady autostrady A4 w obrębie Bolesławca. Tam czynności z udziałem psów tropiących przeprowadzili funkcjonariusze policji, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem i identyfikacją zaginionych osób.

Zaginiona ma 173 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie blond włosy i ciemne oczy. W dniu zaginięcia miała ze sobą biały plecaczek. Każdy, kto widział Izabelę lub wie cokolwiek o jej losach, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerem 47 873 32 00, z mężem zaginionej pod numerem +48 609 745 007 lub na numer alarmowy 112.

