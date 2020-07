"Fakt": Sąd pomylił się w wyroku dla wnuka Wałęsy

Przypomnijmy, że w czerwcu Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał wnuka byłego prezydenta na rok więzienia. Sprawa sięga maja roku 2018. Wtedy to 20-letni wówczas wnuk Bartłomiej W. i dwaj jego koledzy wdali się w bójkę z obywatelami Szwecji. W ruch miała pójść m.in. pałka. Obcokrajowcom napastnicy ukradli też telefon, a potem uciekli. Do zdarzenia doszło w Gdańsku. Po wszystkim Szwedzi trafili do szpitala. Jeden z nich miał złamany lewy piszczel, drugi – otwartą ranę głowy. Sprawców udało się ustalić dzięki monitoringowi, który upubliczniła policja.

Wiele wskazuje na to, że czerwcowy wyrok nie zakończy sprawy. Z ustaleń "Faktu" wynika bowiem, że apelację od wyroku złożyła gdańska prokuratura. Jak poinformowała w rozmowie z tabloidem Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej, wyrok został zaskarżony w całości przez prokuratora.

– W apelacji prokurator wskazał, że sąd niesłusznie uniewinnił Bartłomieja W. i Oskara N. od zarzutu rozboju. Choć sąd poprawnie ustalił, że stroną inicjującą atak był Dawid M., to błędnie uznał, że Bartłomiej W. i Oskar N. przyłączyli się do niego po chwili wyłącznie po to, aby pomóc mu w walce z pokrzywdzonym. Doświadczenie życiowe podpowiada, że osoby nie mające zamiaru dokonać rozboju nie przystępują do ataku, lecz rozdzielają bijące się osoby – oświadczyła Wawryniuk.

Co więcej, zdaniem prokuratora, sąd popełnił błąd, przyjmując kwalifikację prawną czynu pobicia, natomiast za podstawę wymierzenia oskarżonym kary przyjął art. 157 §1 kk dot. dotyczący czynu spowodowania uszczerbku na zdrowiu. – W efekcie błędu w wyroku doszło do rozbieżności między kwalifikacją prawną czynu a jego opisem. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że sprostowanie orzeczenia w zakresie oczywistej pomyłki pisarskiej nie może odnosić się do merytorycznych elementów wyroku – wyjaśniła Wawryniuk.

Czytaj także:

"Zbliża się koniec wielu karier. To może oznaczać koniec PO"



Czytaj także:

"Premier polskiego rządu nigdy nie powinien tego powiedzieć", "zrobili z Polaków durniów". Mocne słowa na antenie Polsat News