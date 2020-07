Żadnych awantur!

Marek Jurek || Minister rodziny, pani Marlena Maląg, zapowiedziała 16 lipca, że rząd „przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej” i że możemy na to liczyć, „kiedy zostanie to skonsultowane z ministerstwem sprawiedliwości”.

Na słowa pani minister zareagował dzień później wiceminister Marcin Romanowski, wyjaśniając, że Ministerstwo Sprawiedliwości już „od dawna jest przygotowane do rozpoczęcia [takich] prac”. A gdy minął kolejny dzień, pani minister oświadczyła, że decyzja o deratyfikacji „jeszcze nie została podjęta” i że ciągle „trwają w tej sprawie analizy”. Sytuacja jest więc, krótko mówiąc, niejasna.