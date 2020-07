Zaskakujące słowa Lisa: Trzaskowski powinien iść na spotkanie z Dudą

Tomasz Lis w zaskakujący sposób odniósł się do planowanego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Znany z krytycznego stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędującego prezydenta, tym razem przekonywał, że Trzaskowski powinien iść na czwartkowe spotkanie.

Dodał także, że choć nie może być podejrzewany o "softowe nastawienie do PiS-u", to jednak "szacunek" do wyborców Andrzeja Dudy nakazuje, aby Rafał Trzaskowski spotkał się z prezydentem, który pokonał go w walce o najwyższy urząd w państwie.

"Chyba nie mogę być podejrzewany o softowe nastawienie do PIS-u i o symetryzm. Ale uważam, że R. Trzaskowski powinien iść na spotkanie z A. Dudą. Z szacunku dla wyborców Dudy, o których też trzeba zabiegać. A co R.T. powie na spotkaniu i po nim, to już on wie najlepiej" – napisał na swoim profilu Lis.

Przypomnijmy, że prezydent Duda wystosował zaproszenie do Rafała Trzaskowskiego w wieczór wyborczy od razu po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów. – Chciałem dziś jeszcze zaprosić Rafała Trzaskowskiego z małżonką do Pałacu Prezydenckiego. Na godzinę 23. Żebyśmy podali sobie rękę i żeby ten uścisk ręki zakończył tę kampanię – mówił wówczas prezydent.

Tymczasem Rafał Trzaskowski odpowiedział Andrzejowi Dudzie na Twitterze, stwierdzając, że najlepszy moment na spotkanie przypadnie po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich.

Według ostatnich informacji do spotkania ma dojść we czwartek. Prezydent stolicy zadeklarował, że zaproszenie przyjmie.