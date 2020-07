Szef MON potwierdza: W Polsce będzie więcej amerykańskich żołnierzy

"Wszystko zgodnie z planem! W Polsce będzie więcej żołnierzy USA oraz powstanie najważniejsze w naszym regionie Dowództwo Sił Lądowych 🇺🇸. Sekretarz @EsperDoD potwierdził dziś nasze ustalenia i wskazał na możliwość dalszego zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce" – napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Ograniczamy naszą liczbę, gdyż oni nie płacą rachunków, to bardzo proste – powiedział w środę prezydent USA Donald Trump. O swojej decyzji w tej sprawie amerykański przywódca poinformował już 15 czerwca. Argumentował to tym, że Niemcy za mało wydają na obronność.

Plan Pentagonu zakłada, że 11,8 tys. amerykańskich żołnierzy wyjedzie z Niemiec, z tego 5,4 tys. zostanie skierowanych do innych państw. Jak podaje agencja AP, z blisko 12 tys. wycofywanych żołnierzy 6,4 wróci do USA, a 5,4 do innych państw. AP pisze, że sprawa jest "blisko powiązana z powiększeniem obecności wojskowej w Polsce, co jest zmianą długo wyczekiwaną przez Warszawę i polskiego prezydenta Andrzeja Dudę".

Informację o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec prezydenta USA Donald Trump potwierdził w czerwcu. Pierwsze doniesienia o takiej decyzji pojawiły się na początku czerwca. "Wall Street Journal" podawał wówczas, że prezydent USA Donald Trump polecił zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech amerykańskich żołnierzy o 9,5 tys., do 25 tys. Później Reuters przekazał, że część z wycofywanych z Niemiec żołnierzy zostanie skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych USA.