Dramat Elżbiety Zapendowskiej. "Mam ślepotę zaawansowaną"

Zapendowska jest powszechnie znana z roli jurorki w takich programach jak "Idol", "Jak oni śpiewają" czy "Must Be the Music". W rozmowie z dziennikiem "Fakt" kobieta poinformowała, że w ostatnim czasie drastycznie pogorszył się jej wzrok.

"Jedno oko mam już w ogóle nieczynne, a z drugim też nie jest najlepiej. Jednak mówię, że jeszcze chłopa od baby odróżnię, więc jako tako sobie radzę w tym codziennym życiu" – mówi w rozmowie z dziennikiem.

Zapendowska przyznaje, że pogodziła się z tym, iż jej stan nie ulegnie poprawie i nie liczy na cud.

"Zdaję sobie sprawę, że już lepiej nie będzie, a tylko gorzej, dlatego trzeba to pokochać i tyle. I nie można liczyć na to, że zdarzy się cud, że będzie olśnienie i będę miała sokoli wzrok. Nie będę" – mówi.

Słynna jurorka przyznaje, że ze względu na wiek i stan zdrowia jej udział w jakimkolwiek programie telewizyjnym byłby bardzo utrudniony. "Ja już mam swój wiek, mam ślepotę zaawansowaną, więc nie byłoby mi tak łatwo w czymś takim uczestniczyć, nawet gdybym dostała taką propozycję. Wiek robi swoje i trzeba adekwatnie do swojego wieku liczyć swoje zamiary i swoje życie układać" – przyznaje.

