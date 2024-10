Demokraci mają wątpliwości co do kandydatury Harris. "Mówią o błędzie"

Sześćdziesiąte wybory prezydenckie w USA zaplanowano na 5 listopada. Głównymi kandydatami są obecna wiceprezydenta, przedstawicielka Demokratów Kamala Harris oraz były przywódca USA, kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump.

Niemiecki "Bild" zwraca uwagę, że kampania Harris jest dość ostrożna. "Od początku swojej kampanii Harris jest nieśmiała w wywiadach, odmawia udziału w konferencjach prasowych i ogranicza spontaniczne wystąpienia do minimum. Chociaż do wyborów został niecały miesiąc, wiceprezydent zachowuje ostrożność i ściśle przestrzega swojego kalendarza spotkań i sposobu wystąpień" – czytamy. "To sprawia, że wielu Demokratów coraz częściej zadaje sobie pytanie – czy ich kandydatka jest wystarczająco widoczna w walce wyborczej? Wielu z nich zaczyna się obawiać, że nominacja Harris mogła być taktycznym błędem" – wskazuje dziennik.

Zero trudnych pytań

Były doradca Baracka Obamy, David Axelrod, uważa, że Kamala Harris powinna pojawiać się częściej publicznie. "Ten wyścig to dziesięciobój, jest wiele wydarzeń i musisz wziąć udział we wszystkich, ponieważ ludzie chcą cię sprawdzić" – mówi.

"Axelrod stwierdził, że Harris powinna przede wszystkim brać udział w trudniejszych, bardziej krytycznych jej wywiadach. Niedawno demokratka odpowiedziała na ostrzejsze pytania w programie CBS '60 Minut', ale poza tym nic nie wskazuje na to, by miała zamiar zmienić dotychczasową taktykę. W tym tygodniu po raz kolejny spotkała się z przychylnie nastawionymi do niej mediami i dziennikarzami. Pojawiła się m.in. w programie telewizyjnym 'The View', rozmawiała z komikiem Stephenem Colbertem i radiowcem Howardem Sternem. W żadnych z tych wystąpień nie musiała bać się o to, że usłyszy jakieś niewygodne pytania" – czytamy.

Dodatkowo, Demokratów martwi to, co dzieje się u bukmacherów. "Choć jak dotąd sondaże dawały Kamali Harris niewielką przewagę, najnowsze prognozy bukmacherów wskazują, że teraz to Donald Trump wysuwa się na prowadzenie" – pisze niemiecka gazeta.

